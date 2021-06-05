شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتعش بعد بيانات للوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتعش الذهب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين المسجل أمس الجمعة بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن ما زال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس.

وقفز السعر الفوري للذهب 0.9 % إلى 1886.80 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات. والمعدن منخفض 0.8 % منذ بداية الأسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1890.80 دولار.

وقال محللون: «نشهد موجة صعود متواضعة في أعقاب بيانات للوظائف الزراعية أقل قليلا من المتوقع... العديد من مراقبي السوق كانوا يتطلعون إلى رقم أكبر كثيرا وعندما لم يحدث تنفس المراهنون على صعود الذهب الصعداء».

وزادت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي، ونزل مؤشر الدولار عن ذروة ثلاثة أسابيع، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، بينما هبط أيضا عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وصعدت الفضة 1 % إلى 27.71 دولار للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس.

وهبط البلاديوم 0.2 % ليسجل 2833.49 دولار بينما استقر البلاتين عند 1156.99 دولار.