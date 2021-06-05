شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارت تنهض بقطاع السيارات أبرزها تصنيع سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القطاعات الاقتصادية المختلفة انجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى القطاعات الإنتاجية وتحديدا الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات، وفيما يلى أهم القرارت التى دعمت صناعة السيارات فى البلاد.

١- اعفاء الجمارك على السيارات الكهربائية وأيضا التى تعمل بالغاز

٢- تصنيع اول سيارة كهربائية بالسوق المصرية وطرحها بالأسواق مطلع 2022، على أن يتم إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربية سنويًا بالتعاون مع احدي الشركات الصينية .

٣- اصدار قانون إيقاف إستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحماية المستهلك المصري من عمليات النصب

٤- إصدار قانون نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية سواء المرخصة أو الغير مرخصة ومنح أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع .

٥- إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومن خلاله يتمكن أصحاب التاكسى والميكروباص والملاكى التى مرها عليها 20 سنة من استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى.

٦- إصدار قرار بإحياء مصنع "النصر للسيارات" بالتعاون مع أحدى الشركات الصينية حيث وصلت خسائره إلى 165 مليون جنيه، كما وصل حجم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه.

٧- تأكيد وزارة التجارة والصناعة على الخطوات التنفيذية المتخذة للنهوض بقطاع السيارات من خلال العمل علي استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتوطين صناعة السيارات فى مصر.