شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع محققة مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات مخيبة للآمال كشف عنها تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 81 سنتا وأغلق الخام عند 69.62 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، وبلغ أعلى سعر عند 69.7 دولار وأقل سعر عند 68.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% أو ما يعادل 58 سنتا وأغلق عند 71.89 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 179 نقطة) إلى 34756 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 34772 نقطة وأقل مستوى عند 34618 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 13814 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 13826 نقطة وأقل مستوى عند 13692 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 4229 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4233 نقطة وأقل مستوى عند 4206 نقاط.