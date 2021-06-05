شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر "وول مارت" تنوي إغلاق أبوابها في أمريكا خلال عطلة عيد الشكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "وول مارت" اليوم الجمعة أنها تخطط لإغلاق متاجرها للتجزئة في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر من أجل إراحة العاملين.



وبناء على هذه الخطوة، تنضم "وول مارت" إلى عدد من سلاسل متاجر التجزئة على رأسها "تارجت" المنافسة التي تنوي وقف عمل متاجهرا في أمريكا خلال العطلة الوطنية المذكورة.



وصرح مدير العمليات في سلاسل شركة "وول مارت" "داكونا سميث" في بيان رسمي بأن متاجر الشركة ستغلق أبوابها في العطلة ليكون الأمر أشبه بتوجيه شكر لكافة العاملين على الجهد الشاق والجاد الذي بذل على مدار العام الجاري.



وأوضحت "وول مارت" أيضا أنها ستكشف النقاب عن جدول العمل الخاص بما يعرف بالجمعة السوداء التي تعقب عيد الشكر والتي تعد من بين العطلات الرئيسية للتسوق بكثافة في أمريكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 141.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 142,2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 141.2 دولار.