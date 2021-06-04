شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق تراهن على صيف نشط بدعم الإجازات المحلية للعائلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت العديد من الفنادق في الإمارات عن طرح عروض متنوعة مع بدء موسم الصيف، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من النزلاء والزوار، ورفع نسب الإشغال في موسم طالما كان هادئاً لصالح السفر من الدولة إلى الخارج، فيما الرهان اليوم على المقيمين الذين قرروا عدم السفر والتمتع بالإجازات محلياً. وأفاد مدريرون وعاملون في فنادق الدولة أنهم استعدوا جيداً عبر مجموعة من العروض المتنوعة سواء للسياح القادمين من الخارج أو للمواطنين والمقيمين في الدولة لتنشيط أداء الفنادق ورفع نسب الإشغال. وأعرب هؤلاء عن توقعاتهم تسجيل إشغالات عالية خلال الصيف الحالي في ظل رغبة الكثيرين في قضاء إجازاتهم بالدولة، في ظل الظروف الراهنة المترتبة على إجراءات دول العالم التي تحول دون سفرهم.

ولا تزال العديد من الدول الإقليمية وحول العالم تضع شروطاً على السفر بسبب الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وخصوصاً فيما يتعلق بالحجر الصحي، ما أدى إلى اتخاذ العديد من العائلات قرارها بالبقاء خلال إجازة الصيف في الإمارات.

ويدفع هذا الأمر الفنادق للتسابق في استقطاب هذه الشريحة من المواطنين والمقيمين بعروض جاذبة.

ومع انتهاء الموسم الدراسي في كل عام تتجه العائلات إلى الخارجلقضاء الإجازة في إحدى الوجهات السياحية الأقل حرارة خلال الصيف أو في الدول التي تنتمي إليها العائلات بقصد التجمع مع الأقارب والأصدقاء، ولكن الكثير من العائلات اليوم تفكر في البقاء في الإمارات لما فيها من بنية تحتية فائقة ومع حالة الثقة التي اكتسبتها الإجراءات الحكومية خلال فتة تفشي جائحة كورونا، فضلاً عن أن الكثير من الوجهات من الصعب السفر إليها، مثل الهند وبريطانيا.

عروض حصرية

قال مايكل كوث مدير عام فندق قصر الإمارات ونائب رئيس العمليات في المنطقة لدى مجموعة فنادق ماندارين أورينتال: «يعتبر قصر الامارات أفخم فندق للسياحة الصيفية وقضاء أمتع العطلات، حيث ندعو العائلات للاستفادة من العروض الخاصة لموسم الصيف».

وأضاف كوث: قمنا بالاعلان عـــن أحدث منتجات وعروض الضيافة الفاخرة فـــــي القصر، حيــث طرحنـــا عــروض حصريـــة بعطلــــة الصيـــف للعائلات ليحظـى جميع أفراد العائلة بإقامة ملكيــة فاخــرة، وبالنسبــة للضيوف الصغار، سيستقبلهم سفير الأطفال الذي سيرافقهم منذ لحظـة وصولهم الى القصر خلال تسجــيل الدخول وتسليمهم هدية الترحيب وتنظيم مناسبات خاصة لهم،وعلاوة على ذلك، يشمل برنامج قصر الإمارات الصيفي للأطفال أنشطة ترفيهية عديدة منها دروس الطبخ والرقص والرياضة والفنون والسينما وأنشطة مائية، بالإضافة إلى تحضير قوائم طعام ملائمة للصغار في مختلف مطاعم القصر الفاخرة.

وذكر كوث أنه بإمكان العائلات الاسترخاء في النادي الصحي الحائز على عدة جوائز عالمية والاستمتاع بتناول الوجبات الخفيفة والحلويات الشهية في مطاعم القصر وقهوة الكابتشينو المحضرة بالذهب ذو عيار ال 24 قيراط.

تعافي وانتعاش

ومن جانبه، قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم الفندقية: تقود دولة الإمارات مرحلة تعاف وانتعاش قطاع السياحة والسفر على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام وعلى مستوى العالم العربي بشكل خاص وهذا يعود إلى الكفاءة والمرونة والقدرات العالية التي أظهرتها دولة الإمارات خلال فترة الجائحة من جهة وموقع الإمارات الاستراتيجي الذي يربطها بحركة طيران مباشر إلى أغلب دول العالم من جهة أخرى.

وأضاف عوض الله: وتعتبر دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، ولا ننسى أن إمارة دبي قد حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، لالتزامها ببروتوكولات السلامة والصحة العامة، واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة «كوفيد-19».

وتابع بالقول: وقد واجهنا العديد من الضغوطات والتحديات خلال إنتشار جائحة كوفيد – 19 بحيث أنه كان يتوجب على كل فندق ومنشأة سياحية المحافظة على عملها من خلال إطلاق حلول ومبادرات للتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، ومن هنا أطلقنا في مجموعة فنادق تايم حملة تعقيم شاملة على مدار الساعة للغرف والمصاعد والمرافق الخارجية بهدف خلق نوع من الراحة والطمأنينة للنزلاء وضمان صحتهم وسلامتهم خلال الإقامة في فنادقنا، بالإضافة إلى خضوع جميع العاملين في الفندق لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع البروتوكولات والشروط الصحية الجديدة في مختلف الأقسام بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال، حرصاً منا على اتخاذ إجراءات وقائية استباقية لضمان خدمة العملاء ضمن أعلى المعايير العالمية، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم.

واختتم بالقول: نتوقع أن يكون العام المقبل الأفضل بالنسبة لقطاع السياحة انطلاقاً من أننا بدأنا نشهد مرحلة تحول إيجابية واستعادة الحركة تدريجياً مع افتتاح الحدود وتكثيف عمليات التلقيح في بلدان عدة. من هنا، نتوقع أن يحمل موسم الصيف مؤشرات إيجابية وعودة النشاط السياحي كما كان عليه في السابق بعد فترة طويلة من الإغلاقات. إلى جانب ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن إمارة دبي تستقبل أعداداً ضخمة من السياح الأجانب ونتوقع معدلات إشغال مرتفعة خلال موسم الصيف.

عروض مميزة

ومن جهته قال نبيل بعيون مدير عام فندق سيتي بريمير للشقق الفندقية في دبي: «لقد حضرنا عروضنا لموسم الصيف، بالتعاون مع شركاءنا من الشركات السياحية في داخل وخارج الامارات، ونحن على تواصل مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي في دبي خاصة مع الاحتفاء بمفاجآت صيف دبي».

وأضاف: «كما نروّج لعروضنا الصيفية عبر مختلف الوسائل، خاصة مع طرح عروض متميزة للمواطنين والمقيمين الراغبين بقضاء اجازتهم الصيفية في الامارات من أجل تنشيط السياحة الداخلية، ونحضّر لعروض بالتعاون مع الوجهات والحدائق الترفيهية لجعل اقامة النزلاء لدينا أكثر متعة».

وذكر بعيون أن فندق سيتي بريمير دبي الواقع على شارع الشيخ زايد قد شهد عملية تحديث للشقق الفندقية من حيث الأثاث والأسرّة، ويتوقع أن تنتهي عمليات التحديث في كامل الفندق خلال الصيف الجاري، موضحاً أن النزلاء سيشعرون بأجواء جديدة واقامة مثالية خلال تواجدهم بالفندق الذي شهد عمليات تحديث كاملة. السياحة الداخلية

قال أسامة مصطفى مدير عام فندق «هوثورن أبوظبي»: «من المتوقع ان تشكل السياحة الداخلية العامل الاساسي في الوقت الراهن حتي وحتى نهاية شهر اغسطس القادم، خاصة أن معظم المواطنين و المقيمين يفضلون البقاء بالامارات والقيام بسياحة داخلية بين امارات الدولة بدلاً من السفر الى الخارج، خاصة في ظل الظروف الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف بلدان العالم واتخاذ بعض الدول اجراءات اغلاق بسبب ذلك».

وأضاف مصطفى: «ستسهم قرارات الدولة من خلال تسهيلات مرنة واجراءات متابعة متواصلة في استقبال السياح وقضاء أوقات ممتعة في الامارات، وسوف يعود ذلك علي القطاع السياحي بعوائد مجزية، ومع ذلك المتوقع زيادة تدريجية في أعداد السياح والزائرين الى الدولة ابتداءاً من شهر يوليو القادم، وتحقيق نمو أكبر في الفترة من شهر اكتوبر حتي ديسمبر القادم مع عودة الفعاليات الكبيرة في الدولة».

نسب اشغال مرضية

قال أحمد حسيب الرئيس التنفيذي لشركة جيون لادارة الفنادق: «ينتظر الكثيرون اجازة الصيف، خاصة الأبناء ممن انتهوا من عناء السنة الدراسية، ولكن مع وجود وباء كوفيد-19 تتغير خارطة الاجازة و السفر هذا العام لدى الكثيرين». وأضاف: «أعلنت شركة جيون لإدارة الفنادق أن فنادقها ستركز على المجتمعات المحليــة، مــن خلال تقديم مجموعة من الباقات والعروض الجذابة التي تتناسب مع معظم الفئات والميزانيات، وذلك في ظل استمرار توقف حركة السفر عالمياً لكثير من الـــدول نتيجــــة جائحــــة كوفيـــــد-19، حيث أن الحجوزات المسبقة تؤكد لــنا نسب أشغال مرضية، و نحـــن نحرص علي توفير أعلــــى معايـــير الراحــة للضيـــوف، حيث نقدم لنزلائنا مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات».

تركيز على العائلات

قال أسامة شروف، نائب الرئيس للتسويـــق والمبيعــــات لـــــدى فنـــــادق ومنتجعات جنــة: «نتوقع ارتفاع في نسبة الاشغال خلال الفترة المقبلــة، حيث قمنا بالتحضير لموسم الصيف بالتعاون مع دوائر السياحة في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة لتقديم العديد من العروض التي تناسب المواطنين والمقيمين بالدولة، حيث نهدف خلال موسم الصيف القادم التركيز على العائلات، وتقديم باقات مغرية لهم، حيث نقدم عروض مميزة بكل فنادقنا تشمل الوجبات، و نضم لها بعض الخدمات او تذاكر للمدن الترفيهية في جزيرة ياس». وأضاف: «توقعاتنا أن نسجل اشغالات مرتفعة خلال الصيف القادم مع اتباع الاجراءات الاحترازية لتوفير تجربة اقامة آمنة للنزلاء والصيوف خلال الموسم القادم الذي يحمل لنا العديد من المفاجآت».

عروض مغرية

ذكر نيمو اتشيموفتش، مدير عام فندق باب القصر أن الفندق أعد مجموعة من العروض المغرية خلال موسم الصيف القادم، خاصة عقب الانتهاء من المدارس، حيث يقدم العرض الصيفي المميز من خلال عدد من الشقق الفندقيه المميــزة بأسعار تشمــــل الافطار والبرانــــش لشخصــــين، و يسري العرض الي 31 اغسطس.