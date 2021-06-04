شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الأمن الجنائي يستقبل المتعاملين في شرطة مصفح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع بالعمل المستمر والتدريب، ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء. مشيداً بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وشارك في إنجاز معاملات المتعاملين ضمن مبادرة «في الميدان»، حيث استقبل عدداً منهم ووجههم إلى مكاتب تقديم الخدمة المطلوبة مشاركاً تجربتهم الخدمية، للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم، من خدمات مركز الشرطة المقدمة، ومؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة إنجاز الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وكان اللواء الراشدي، اطلع على الخطط التطويرية وسير العمل في مركز شرطة مصفح، وكرّم عدداً من الشركاء. مشيداً بتعاونهم المستمر مع القيادة العامة.

ورافقه في الزيارة، العميد مسلم العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد مبارك السبوسي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والمقدم فاضل الشامسي، مدير مركز شرطة مصفح، والمقدم مانع الملا، مدير مكتب مدير قطاع الأمن الجنائي.