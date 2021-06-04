شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: لا يوجد عندي حزب ولن أترشح للانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، وأنه «من غير المعقول أن أفكر في انتخابات نزيهة عادلة وأن أكون طرفاً في المنافسة السياسية فيها».

وخلال لقائه مع عدد من الصحفيين الإيرانيين، قال الكاظمي: «لقد اخترت أن أكون طرفاً محايداً، أدعم الانتخابات، ونعمل على أن نكون في مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية».

وأضاف: «شخصياً لن أدخل الانتخابات، ولا يوجد عندي حزب، ولكن هناك من يحاول أن يوجه لرئيس الوزراء اتهامات باطلة بأنه سيدخل الانتخابات».

وتابع: «فليفهم الجميع أن هدفي هو محاولة الوصول إلى مبدأ العدالة لكل الكتل السياسية، ولكل الأحزاب والفعاليات الشعبية في العراق.

دوري أن أحمي الانتخابات وأوفر فرص نجاحها. لن أشارك في الانتخابات، ولن أدعم تحالفاً على حساب تحالف، وإنما سأشجع الجميع على الحوار، وبناء قواعد العمل والتنافس الوطني». (وكالات)