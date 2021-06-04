شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات الشخصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أم البراء) بدأت تلاحظ أن ابنها يعاني التأتأة أثناء الكلام، وتسأل : هل هذا من علامات اضطرابات الشخصية ؟

رنا يونس الزعبي: للأسرة دورها في علاج التلعثم

تجيب على السؤال رنا يونس الزعبي اختصاصية ومستشارة اجتماعية وأسرية وأكاديمية - مدربة معتمدة بقولها:

التأتأة: اضطراب في الإيقاع الصوتي وتقطع في الكلام وهو أمر إجباري لا اختياري، ويلاحظ انهم يتكلمون بطلاقة مع أنفسهم ومع أصدقائهم، ويتلعثمون أمام الآخرين وخاصة أمام المعلمين والآباء. 80% يتعافون منها عند الكبر رغم إنها تسبب لهم اضطرابات شخصية مثل الخجل وضعف الثقة في النفس ، ومن المهم هنا تجنب تعنيف الأبناء لأنه في ذاته مشكلة .

ودور الأسرة مهم للمتابعة ومعرفة أسباب هذه المشكلة هل هي عدم تطور مراكز النطق لدى الصغير، أم أسباب نفسية، أم سيكوسوماتية، أم صراعات اجتماعية وأسرية؟.

للعلاج أنصح بما يلي:

# إبعاد الصغير عن الأجواء المشحونه بالصراعات، والعمل لرفع ثقته في نفسه وتطوير مهاراته الكلامية من خلال الحديث السليم معه من دون تغيير طريقة نطق الكلمات والجمل، ويمكن إنعاش ذاكرته بالتحفيظ .

# دور الأسرة كبير في تخفيف قلق الابن وتشجيعه على الحديث ببطء، مع أخذ شهيق وزفير قبل كل كلمة، والتعبيرعن مخاوفه بالرسم أو الكلام.

# حواركم الإيجابي والهادئ والنطق الصحيح وعدم انتقاده واحترام احتياجاته، وتوحيد أسلوبكم في تربيتة يشجعه على سلامة النطق ويخلصه من التلعثم .

# كلما بدأتم مبكراً كان التحسن أسرع ، ويجب استشارة المختصين في مراكز اضطرابات النطق.

همسة وِدْ: العلم في الصغر كالنقش في الحجر

