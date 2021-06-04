شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 208.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 779.6 مليون جنيه، يليه سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 10.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 568.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 882.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 293 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 56.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 252.5 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 10.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 248.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول بلغ 55.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 237.4 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 123.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.99 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 8.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "أجواء للصناعات الغذائية-مصر"، بحجم تداول 26.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 173.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 157.4 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10054.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 2334.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.23% مغلقًا عند مستوى 3251.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.73% مغلقًا عند مستوى 12474.68 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1229.93 نقطة.