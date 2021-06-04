شكرا لقرائتكم خبر عن نقلا عن "فوربس".. مجموعة طلعت مصطفى ضمن أقوى 100 شركة فى الشرق الأوسط لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت "فوربس الشرق الأوسط" قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، والتي تضم أكبر الشركات وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة، وجاءت طلعت مصطفى القابضة ضمن القائمة.



مجموعة طلعت مصطفى القابضة

وقالت "فوربس الشرق الأوسط" إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت مبيعات بقيمة 900 مليون دولار، وكان صافى أرباحها 105 ملايين دولار، وأن أصولها تقدر بـ7.5 مليار دولار، وإنها تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر من حيث الأصول والقيمة السوقية، ويمثل مشروع مدينتي أكبر مشاريع المجموعة، إذ يستوعب 700 ألف ساكن، كما تطور مجموعة طلعت مصطفى حدائق العاصمة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، باستثمارات إجمالية تزيد عن 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة أكثر من 600 ألف شخص بمجرد اكتمالها.





وأوضحت "فوربس الشرق الأوسط" إن المجموعة تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع، وتقول الشركة إنها طورت فعليًا 50% منها.

وأشارت "فوربس الشرق الأوسط" إلى أنه في حين انعكست تداعيات جائحة كورونا على ربحية وقيم الشركات، إلا أن الشركات الـمدرجة في قائمة العام الحالي حققت مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار.