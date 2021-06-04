شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع مدعومة بمخاوف جفاف الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن نقص الإمدادات نتيجة جفاف الطقس في أمريكا الشمالية.



وذكر مراقبون أن جفاف الطقس في الولايات المتحدة وكندا ربما يؤثر سلباً على جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، وهو ما دعم أسعار الذرة والصويا.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن شركات تصدير أمريكية باعت أكثر من 5.6 مليون طن من الذرة إلى الصين، ولم تظهر البيانات إلغاء صفقات على نطاق واسع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنسبة 2.9% وأغلقت عند 6.82 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.85 دولار وأقل سعر عند 6.60 دولار.