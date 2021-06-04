شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي تعاملات الجلسة على ارتفاع وخسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، لكن المعدن سجل خسائر هذا الأسبوع.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق المعدن عند 27.90 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%.