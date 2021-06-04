شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع وسط انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار وتقلص ضغوطه على العملات الأخرى.



وجاء انخفاض الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة خيبت آمال الأسواق في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



هذا، وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في بريطانيا ارتفع إلى 64.2 نقطة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع طفيف عند 61.9 نقطة خلال شهر مايو/أيار الماضي.



من ناحية أخرى، تواصل الحكومة البريطانية جهودها من أجل منع تفشي فيروس كورونا عن طريق توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.4162، وسجل أعلى سعر عند 1.4201 في حين سجل أقل سعر عند 1.4083.