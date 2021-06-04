شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات مخيبة للآمال، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1% أو ما يعادل 18.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1892 دولارا للأوقية، لكنه سجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.7%.