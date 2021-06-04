شكرا لقرائتكم خبر عن «واتس آب» يعمل على خواص جديدة لإرضاء المستخدمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

بعدما أثار تطبيق المحادثة الفوري «واتس آب»، الجدل الأشهر الماضية، عبر تهديد بأن المستخدمين الرافضين لسياسة الخصوصية الجديدة لن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة، أفادت تقارير تقنية بأن «واتس آب» يعمل على خواص عدة، من شأنها تطوير استخدام التطبيق بشكل غير مسبوق، بحسب ما ذكر موقع «ذا فيرج» الخاص بالشأن التقني.

وأوضح «ذا فيرج» أن التطبيق سيعلن قريباً عن خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة كاملاً، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من «أبل» والآخر «أندرويد». كما سيتيح داخل الخاصية نقل جميع المحادثات، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع أن استخدام «واتس آب» على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريباً للارتباط بالإنترنت، وسيعمل من دون الإنترنت.

التقرير أورد أنه في حال الإعلان عن هذه الخواص التي يرغب فيها المستخدمون منذ فترة، الأمر من شأنه أن يكون عاملاً مغرياً لعودة من هجروا التطبيق بسبب سياسة الخصوصية الجديدة.