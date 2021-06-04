شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: نفكر في تايلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات عن سعادته بالفوز الكبير، مؤكداً أنه يعد دافعاً كبيراً لتقديم مستوى أفضل خلال المباريات الثلاث المتبقية. وأضاف مارفيك أنه طوى صفحة مباراة ماليزيا وبات تركيزه منصباً الآن على مباراة تايلاند الاثنين المقبل، والتي تعد مهمة للغاية. وقال إن «الأبيض» ظهر بصورة جيدة جداً، واستطاع فرض أسلوبه منذ البداية، وكان هناك تماسك وتناغم بين الخطوط الثلاثة، وتنوع في أسلوب اللعب، على الرغم من اعتماد المنافس على الدفاع بشكل كامل.