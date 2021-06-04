شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت: لا ألتفت إلى الأرقام الشخصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هداف منتخب الإمارات الوطني علي مبخوت أن الفوز الكبير الذي تحقق على منتخب ماليزيا يُعّد مهماً جداً في رحلة المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم.

وأكد الهداف مبخوت أن حصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة تتويج لجهود كل زملائه ، مشيراً إلى أن المهم هو تحقيق الفوز بأي ثمن وعدم التفريط بأي نقطة مهما حصل الأمر، خاصة أن الأمور باتت بأيدينا، ويجب علينا أن نخدم أنفسنا ولا نلتفت لنتائج المنتخبات الأخرى .

وعن مسألة منافسته على لقب هداف التصفيات أكد مبخوت أن الأهم لديه هو مساعدة الأبيض على تحقيق الفوز في جميع المباريات،وعدم الالتفات للألقاب الشخصية.