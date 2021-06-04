شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ2.01 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر يونيو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة بقيمة 2.01 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 717.3 مليون ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة بقيمة 708.3 مليون جنيه، يليه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 195.8 مليون ورقة بقيمة 702.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 128.4 مليون ورقة بقيمة 662.6 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 189.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 466.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 61.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 290 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 25.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 289.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 143.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 279.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 159.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 278.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق والخدمات التعليمية، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 666 ألف ورقة منفذة بقيمة 22.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 2.3 مليون ورقة بقيمة 19 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.