شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وأبقى على خسائره في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات دون التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



هذا، وتتواصل الجهود من أجل تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا والوصول إلى مستهدف حالة التوظيف الكاملة ورفع التضخم أعلى مستوى 2%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.