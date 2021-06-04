شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ارتفاعه ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات المخزون الأمريكي، ويتجه الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.1 مليون برميل إلى 479.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.3 مليون برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 69.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 69.7 دولار وأقل سعر عند 68.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 71.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.