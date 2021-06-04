شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع آخر من المكاسب للأسهم مع استمرار شهية الشراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقطبت الأسهم سيولة شراء أجنبية ومؤسساتية قوية في أول أسبوع من شهر يونيو/ حزيران الجاري، الأمر الذي عزز من ارتفاعات مؤشرات الأسواق للأسبوع الخامس على التوالي، مع صعود سوق أبوظبي 0.88%، وسوق دبي 0.27% في 5 جلسات تداول، وذلك بالرغم من عمليات جني أرباح منطقية استهدفت العديد من الأسهم.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في سوق أبوظبي أكثر من نصف مليار درهم كمحصلة شراء (509.6 مليون)، بينما اتجهوا نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 5.4 مليون درهم محصلة بيع.

استحوذ سهم «العالمية القابضة» على 41% من السيولة الأسبوعية في السوقين، و47% من سيولة سوق العاصمة، بما يعادل 3.46 مليار درهم، ليبقى السهم يدور في دائرة المكاسب وإن على نار هادئة، مع استقرار سعره عند 95.95 مع إغلاق جلسة الخميس.

كما تعززت الارتفاعات في سوق أبوظبي بدعم من «أبوظبي الأول»، مع استقطابه تداولات بـ1.35 مليار درهم، مرتفعاً 2.05% إلى 16.92 درهم.

وفي دبي، تلقى السوق دعماً رئيسياً من البنوك، لاسيما «الإمارات دبي الوطني»، الذي أغلق مرتفعاً 2.2% عند 13.8 درهم، مع استقطابه تداولات قدرها 73.5 مليون درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.6% إلى 4.86 درهم، عبر سيولة بـ114 مليوناً.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 8.3 مليار درهم، منها 7.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و916.9 مليون درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.6 مليار سهم، توزعت بواقع 922 مليون سهم في أبوظبي، و681 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 38.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.27% عند مستوى 2824 نقطة، مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.24% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.2%، و«دبي الإسلامي» 0.6%.

وزاد قطاع العقار 0.5% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.25%، و«إعمار للتطوير» 3.3%، و«الاتحاد العقارية» 1.8%، مقابل تراجع «ديار» 0.3%، واستقرار كل من «داماك» و«إعمار مولز».

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 3.6% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 3.5%، و«دبي المالي» 4.3%، و«شعاع كابيتال» 1.1%. وتراجع قطاع النقل 2% متأثراً بتراجع «أرامكس» 3.57%، و«الخليج للملاحة» 3.6% مع استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وحافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاعه الأسبوعي بنسبة 0.88% عند مستوى 6606.12 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.46% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.05%، و«أبوظبي التجاري» 2.21%، رغم نزول «أبوظبي الإسلامي» 3.54%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.8%، مستمداً الدعم من ارتفاع «العالمية القابضة» 1.86%، و«الواحة كــــابـــيتال» 1.52%، مقابل نـزول «إشراق» 0.91%. وصعد قطاع الاتصالات 0.46% نتيجـــة صعــــود سهـــم «اتصـــــالات» بالنسبــــة ذاتهــــا.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.58% نتيجة انخفاض سهم «الدار» 0.54%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.43%. وهبط قطاع الطاقة 2% متأثراً بنزول «أدنوك للتوزيع» 2.92% و«دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 0.74%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «العالمية القابضة» بقيمة 3.46 مليار درهم، مغلقاً عند 95.95 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 1.35 مليار درهم ليغلق عند 16.92 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات بـ887.13 مليون درهم، وأقفل عند 4.32 درهم، بينما استقطب «الدار» 811 مليون درهم من السيولة، مغلقاً عند 3.68 درهم.

وتصدر تداولات سوق دبي الأسبوعية «إعمار العقارية» بـ183.6 مليون درهم مغلقاً عند 4.04 درهم، تلاه «إعمار مولز» بتداولات قدرها 123.4 مليون درهم، واستقر سعر السهم عند 1.97 درهم، بينما حل ثالثاً في ترتيب التداولات «دبي الإسلامي» بـ114 مليون درهم مغلقاً عند 4.86 درهم، وحصد «الإمارات دبي الوطني» 21 مليون درهم، وأقفل عند 13.8 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي خلال أسبوع سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة» بنسبة 18.47%، مغلقاً عند 3.4 درهم، تلاه «الاتحاد للتأمين» بارتفاعه 15.74% إلى 0.625 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» وزاد 15% ليغلق عند 8.05 درهم.

وفي المقابل، سجل «أسمنت الفجيرة» التراجع الأكثر بنسبة 40.78% ليغلق عند 0.514 درهم، تلاه «إيه إس جي» المدرج في السوق الثاني، والذي أغلق متراجعاً 9.62% عند 3.76 درهم، ثم «فودكو» بهبوطه 9.43% عند 1.92 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في أسبوع بسوق دبي «الاسكندنافية للتأمين» بنسبة 5.98% ليغلق عند 1.77 درهم، تلاه «غلفا للاستثمارات» بنموه 5.26% إلى 24 درهماً، وجاء ثالثاً في الصعود «اكتتاب» بنسبة 3.4% عند 0.241 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «تكافل الإمارات» بهبوطه 8.4% إلى مستوى 1.42 درهم، تلاه «الصناعات الوطنية» منخفضاً 7.38%، ليغلق عند 2.51 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بتراجعه 6.36% إلى مستوى 4.12 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 531 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.13 مليون درهم محصلة شراء العرب، و8.27 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و509.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 531 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و31.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و35.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 34.26 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 43.35 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 43.35 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 34.26 مليون درهم محصلة بيع.