شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني الأمهات في «تراث» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر العدد 260 من مجلة «تراث» عن نادي تراث الإمارات، في مركز زايد للدراسات والبحوث.

واحتوى العدد على ملف خاص حمل عنوان «أغاني الأمهات.. صانعة الخيال».

وفي ملف العدد نقرأ لمريم سلطان المزروعي «المهاواة.. نواة الثقافة الأولى»، ويستعرض الدكتور علي عفيفي «قيم التنشئة في أغاني الأم»، وتقدم لنا فاطمة المزروعي تعريفاً ب«المهاواة.. فن الأمهات»، ويأخذنا عبده الزراع، إلى عوالم «أهازيج الطفولة»، وتناقش الدكتورة هلا علي الفوارق «المهاواة بين الصحو والصمت»، وتستحضر لنا نوال يتيم بعضاً من «أهازيج الأمهات»، وتطوف فاطمة عطفة في ذاكرة مبدعي وكتّاب الإمارات، وتسجل لنا بعض ذكرياتهم عن هدهدات أمهاتهم، وترصد لنا ميسون عبدالرحيم «أغاني المهد في التراث الفلسطيني»، وتذهب بنا رابعة الختام، إلى أقصى جنوب مصر، لنتعرف علي أغاني تنويم الأطفال في الصعيد، ونتعرف إلى أغاني أمهات اليمن لأطفالهن في مقال لزهور عبدالله، ويختم نور سليمان أحمد الملف بمقال بعنوان «أغاني الأمهات لأطفالهن».

وفي موضوعات العدد نقرأ «سلطان العميمي.. الموروث وفضاءات الكتابة»، لعيد عبد الحليم، ويواصل محمد شحاته العمدة، رواية تفاصيل «سيرة الأميرة ذات الهمة»، ويرجع بنا إلى الزمن الجميل، وذكرياته مع أغنية «لولاكي» للفنان علي حميدة، ويحكي لنا أحمد فرحات، عن «الجعدي الذي اكتشفه الإيطاليون»، وتستعرض لنا شيرين طاهر معالم «قصر الوطن قبلة محبي التراث»، وتكتب الدكتورة نورة المزروعي عن «الكندي والتداوي بالموسيقى»، ونقرأ لياسر شعبان، عن «أبوظبي.. التراث العابر للحدود»، ويجول بنا الدكتور حمزة قناوي «بين الشعر والنثر»، ويحاور محمد عويس، الدكتور سعيد المصري، فيما يحاور هشام ازكيض، الدكتور عبدالعزيز المسلم، وأما رشيد الخديري، فيعرج نحو سُبل «بناء المعرفة»، ويقدم لنا الدكتور سمير مُندى، قراءة في المجموعة القصصية «تلال الرماد» للكاتب عمار علي حسن، وأما الدكتور وائل إبراهيم الدسوقي، فطاف بين «مقومات تراث الإمارات»، وأما مقال الدكتورة هويدا صالح، فحمل عنوان «تجليات التراث في رواية جاهلية»، وقرأت لنا ريم أبو الفضل رواية «راقودة»، وأما ممدوح عبد الستار، فرأى في مقاله أن «المظاهر ليست دائما كاذبة»، واهتم حسين عبدالرحيم بالكتابة عن «ملائكة الإسكندرية»، وصورت لنا لولوة المنصوري ملامح «الكابوسية في التراث العربي القديم».