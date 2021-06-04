شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حفل زفاف مخالفاً للإجراءات الاحترازية بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

تمكنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية من ضبط أحد الأشخاص أقام حفل زفاف في منزله بمدينة خورفكان من دون تصريح، مخالفاً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت شرطة الشارقة أنه تم ضبط حفل زفاف حضره ما يزيد عن العدد المسموح به من دون تصريح، وعدم التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية، حيث جاء ذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية والمتابعة الدقيقة من قبل الفريق الأمني المعني بمتابعة المخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى رصد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحفل الذي تم تنظيمه من دون مراعاة للتباعد الجسدي، ومن دون تصريح مُسبق من الجهات المختصة، حيث تمت إحالة ملف القضية إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستكمال الإجراءات القانونية.