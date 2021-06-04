شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المنهالي: مطلوب برنامج دائم للشعر الشعبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

الشاعر الشعبي ماجد المنهالي، هو أحد المبدعين المعروفين في الساحة الإماراتية والخليجية، وهو يقترح أن تكون هناك خطط واضحة لدى الجهات الثقافية، تكون بمثابة برنامج دائم من أجل حراك شعري دائم ومستمر، وأن لا يكتفى فقط بالمهرجانات السنوية المعروفة، مع إقراره بأهمية هذه المهرجانات ودورها الملحوظ في إبراز الطاقات والمواهب، وتسليط الضوء على ظاهرة الشعر الشعبي الخليجي، مروراً بمثيله في شمال إفريقيا.

فالشعر الشعبي كما يقول: «هو فن أدبي رفيع متوارث عن الآباء والأجداد، وهو صمام أمان، يحافظ على الموروث، ويحفظه للأجيال، ليظل خالداً في الذاكرة، بما فيه من قيم تحث على النخوة والكرم والأصالة وغيرها من القيم الأصيلة».

بدأ ماجد المنهالي حديثه عن جائحة كورونا التي عطلت كافة المهرجانات الشعرية، وصولاً إلى المنابر الإعلامية التلفزيونية، كقناة الظفرة، وقناة الذيذ، هذه الجائحة التي تسببت كذلك بتوقف النشاطات الثقافية حتى من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل «انستجرام» و«تويتر».. وهي حالة أصابت الجميع بالدهشة، ودعتنا للتفكير مليّاً، والبحث عن آليات لاستمرار هذا الأثر الشعري الشعبي بوصفه فناً أدبياً مدهشاً.

المنابر الإعلامية

يتمنى ماجد المنهالي على المنابر الإعلامية كافة أن تكون أكثر التزاماً، ويكون لديها برامج واضحة تتابع مسيرة الشعر الشعبي، بوصفه حافظاً للهوية والتراث.. وهو يعتقد أن النشاط الشعري الشعبي في دول الخليج العربي، خاصة في الإمارات والسعودية، يحتل مراكز متقدمة في منطقة الخليج العربي.

يعتبر المنهالي المهرجانات الشعرية، وسيلة مهمة لتعرف الجيل الجديد على الشعراء الكبار المشهود لهم بالتجربة، وحضور هؤلاء، سوف يمكن الشعراء الجدد من تلمس ما لديهم من قدرة فنية وتعبيرية، ويمدهم بإمكانات هائلة، تساعدهم في بناء القصيدة وتعميرها من حيث اللغة، والصور، والأفكار، يقول المنهالي: «هناك دائماً شاعر ذكي، لمّاح، ومجرب، يعرف مكانه في الوسط الشعري، ويكون حريصاً دائماً على مفاجأة جمهوره ومستمعيه بكل ما هو جديد ومبهر.. وهذا أحد أهم مرتكزات المهرجانات، من دون هذا التمازج بين الأجيال، وهذه اللقاءات، لا يمكن للشاعر الجديد أن يتطور».

يعتقد المنهالي أن الشارقة خدمت الشعر الشعبي من خلال مهرجانها الكبير «مهرجان الشعر الشعبي» الذي سطع في منطقة الخليج العربي بوصفه من أبرز المهرجانات السنوية، فهذا المهرجان كما يقول: «شكّل نقطة التقاء في مختلف أقطار العالم العربي، كما شكّل منصة لتوجيه وتقييم النتاج الإبداعي والأدبي الشعري». وهو كما يصفه ماجد المنهالي ظل على الدوام يستضيف النخب الشعرية من السعودية والكويت وعمان والبحرين، ومن الأردن، واليمن، والعراق، ومصر، والسودان، وأيضا من الشمال الإفريقي في تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا.

نافذة

ويعتقد المنهالي أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت نافذة للتعريف بتجربة الشاعر الشعبي خاصة من خلال «الانستجرام» أو «التويتر» وهي تقدم إضاءات لا بأس بها حول هذه التجربة، ولكنها من وجهة نظره، تظل قاصرة عن الإحاطة بالتجربة الشعرية في شموليتها، ولا تكفي لصناعة إعلام قوي يضيء على تفاصيل هذه التجربة وتغلغلها في الوجدان الشعبي، فالقصيدة التي تسمع من صاحبها ليست كتلك التي تقرأ، وتوفر فرص اللقاء ما بين الشاعر والمثقفين والنقاد والجمهور، وهو الذي يمنح الشعر ألقاً، وبهاء، ورسوخاً، تماماً كما هو حال المسرح وكافة الفعاليات الثقافية والإبداعية التفاعلية.

ويرى ماجد المنهالي أن هناك مستقبلاً واعداً للقصيدة الشعبية التي تكتب باللغة أو اللهجة الوسيطة، وأنه في مرحلة قادمة سوف تكون هي القصيدة السائدة أو الشائعة عند مختلف الشعراء الشعبيين، بما تحمله من مفردات متداولة وملتصقة ببيئة الشاعر، وهي بكل تأكيد لهجة مفهومة ومبسطة ومستنبطة من لهجات عربية عديدة، يسهل الحديث بها واستخدامها من أجل توصيف الكثير من الاستخدامات الحياتية والاجتماعية المعاصرة.

خطط وبرامج

يلاحظ ماجد المنهالي أن ثمة اضطراباً واضحاً في الخطط والبرامج التي لها صلة بتطوير الشعر الشعبي، وهو يطالب الجهات الثقافية المعنية والمسؤولة بضرورة الإسراع في تطوير ما لديها من خطط سابقة، وابتكار خطة وطنية جديدة يمكن البناء عليها، لتكون بمثابة (أجندة) شهرية للشعر الشعبي، تبقيه حاضراً في الذاكرة ومتداولاً بين الجيل الجديد الذين من حقهم أن يتعرفوا على تراث الأجداد، هذا التراث النقي بما فيه من قيم وأصالة، وما فيه من فنون (قولية) وشفوية زاخرة بالمعاني والدلالات.

ويطالب المنهالي جيل الشعراء الشعبيين الشباب بضرورة التأني والاستماع إلى الكبار والاطلاع على ما قدموه من تراث شعري غني، وأن يكون الشاعر الجديد على الدوام حريصاً على نقد تجربته الذاتية وتطويرها نحو الأفضل.