شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» جاهز للقاء اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الفرنسي هارفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، غياب ثنائي الدفاع عبدالإله العمري، ومحمد البريك، ولاعب الوسط ناصر الدوسري، عن المباراة التي تجمع «الأخضر» بنظيره اليمني عند العاشرة من مساء السبت، على ملعب مرسول بارك ضمن التصفيات المزدوجة.

ويغيب الأول والثاني بداعي الإصابة، والثالث غادر المعسكر لتلقي العزاء في وفاة شقيقه الجمعة.

وكشف رينارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، عن تواجد المهاجم صالح الشهري في خط الهجوم، بينما أكد أن المنتخب السعودي بكامل جاهزيته للمباراة وبقية التصفيات التي سيواجه فيها أيضاً سنغافورة وأوزبكستان توالياً يومي 11 و15 الجاري.

ويبحث المنتخب السعودي عن الابتعاد بصدارة المجموعة التي يتصدرها برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، متقدماً بفارق نقطتين عن أوزبكستان التي تلتقي الاثنين منتخب سنغافورة، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكان لقاء الذهاب بين المنتخبين السعودي واليمني انتهى بالتعادل 2-2 في بداية إشراف المدرب الفرنسي على المنتخب السعودي، الذي لعب تحت إدارته 5 مباريات، ضمن التصفيات، فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين.