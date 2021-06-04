عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربية، يُسْرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

الاسْتِخدامُ: ذكرُ لفظٍ مُشْتَرَك بيْنَ مَعْنَيَيْن، يُرادُ بهِ أحدُهما، ثم يُعادُ عليهِ ضميرٌ أو إشارةٌ بمعناهُ الآخرِ، أو يُعادُ عليهِ ضميران يُرادُ بثانيهما غيرُ ما يُرادُ بأوّلهما.

فالأول: كقول معاوية بن مالك:

إذا نَزَلَ السَّماءُ بأرْضِ قَوْمٍ

رَعَيْناهُ وإنْ كانوا غِضابا

أرادَ بالسّماء «المطرَ»، وبضميرهِ في «رَعيناهُ» «النَّباتَ» وكلاهما معنىً مجازيٌّ للسّماء.

والثاني: كقول البحتري:

فسَقى الغَضا والسَّاكِنيهِ وإنْ هُمو

شبُّوهُ بَيْنَ جَوانِحي وضُلوعي

الغضا: شجَرٌ بالباديةِ، وضميرُ ساكنيهِ أولاً راجعٌ إلى الغَضا بحُسبانِ «المَكان»، وضمير شبّوهُ عائد ثانياً إلى الغَضا، وكلاهما مجازٌ للغَضا.

دُرَرُ النّظْم والنّثْر

مَنْ يُشابِهْ أُمَّهُ فما ظَلَمْ!

للكاتب أحمد أمين:

باللَّبَنِ الَّذي تُرْضِعُهُ الأُمُّ أوْلادَها، تُوعِزُ إليهم ب«الجُبْنِ» أوِ الشَّجاعةِ بسُلُوكِها؛ فإنْ هي رَبَّتْهم تربيةَ الأرانب؛ فأَدفأَتْهم وأَشبعَتْهم، وحاطَتْهم بكلِّ ضُرُوبِ العِناية، ولمْ تَسْمَحْ لهم أنْ يُجرِّبُوا، ويُخاطِرُوا ويُجازِفُوا، ثُمَّ حدَّثَتْهم مِنَ الأحاديثِ ما يَخْلَعُ قُلُوبَهم، ويُحبِّبُ إليهمُ الحياةَ بأيِّ ثَمَن، وعلَّمَتْهم أنْ لا قيمةَ للعقيدةِ بجانبِ حياتِهم، ولا للوطنِ بجانبِ سلامتِهم، وصاحَتْ ووَلْوَلَتْ يومَ يُجنَّدُون، وفقدَتْ رُشْدَها يومَ يُسلَّحُون، فهناك تَرى صورةَ جُنْدٍ ولا جُنْدَ، وتَرى أشكالَ الرِّجالِ ولا رِجالَ، وتَرى أجساماً ضِخاماً، وقُلوباً هَواءً.

وإنْ هي رَبَّتْهم مِنْ صِغَرِهم على المخاطَرةِ والمجازَفة، وحدَّثَتْهم أحاديثَ الأبطالِ وعُظَماءِ الرِّجال، وعوَّدَتْهم مكافَحةَ الحياةِ والتَّغلُّبَ على الصِّعاب، وعلَّمَتْهم أنَّ المبادئَ فوقَ الأشخاص، والوطنَ فوقَ حياةِ الأفراد، وعيَّرَتْهم يومَ يَفِرُّونَ مِن واجب، وأنَّبَتْهم يومَ يأتُونَ بنَقِيصة، وفَخَرَتْ بهم يومَ يُضَحُّونَ لمَبْدأ، واعْتَزَّتْ بهم يومَ يُخاطِرُونَ لأُمَّة.. فهناك الرِّجالُ، وهناك العِزَّةُ، وهناك الشَّرَف. ألستَ تَرىٰ معي بَعْدُ أنَّ قلبَ المرأةِ هو الَّذي يَخْلُقُ قلبَ الرَّجُل؟!

من أسرار العربية

فروق لغوية.. بَيْن أَخْمَدَ وأطفأ: الإخْمادُ يُسْتَعْملُ في الكثير. والإطْفاءُ يُسْتَعْملُ في الكثيرِ والقليلِ. يقال: «أخْمَدْتُ النّارَ وأطفأتُها». ويقالُ: «أطْفَأتُ السِّراجَ» ولا يُقال «أَخْمَدْتُه». بَيْنَ الإيابِ والرُّجوعِ: الإيابُ هو الرُّجوعُ إلى مُنْتَهى المَقْصِد. والرُّجوع يكون إلى ذلكَ وغَيْره. فيقالُ: «رَجَعَ فُلانٌ إلى بَعْضِ الطّريقِ»، ولا يُقال «آبَ».

بَيْنَ الدُّنُوِّ والقُرْبِ: الدّنُوُّ لا يكونُ إلّا في الَمسافَةِ بَيْنَ شَيْئين، فيقالُ: «دارُهُ دانِيَةٌ ومَزارُهُ دانٍ. والقُرْبُ يُسْتَعْمَلُ في ذلكَ وغَيْرِهِ؛ فيُقال: «قلوبُنا تَتَقارَبُ» ولا يقال تَتَدانى. ويُقالُ: هو قريبٌ بِقَلْبِهِ ولا يقالُ دانٍ بقلبه.

قال أوس بن حجر يصفُ السّحاب:

دانٍ مُسِفٌّ فُوَيْقَ الأرْضِ هَيْدَبُه

يَكادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قامَ بالرّاحِ

بَيْنَ السُّرْعة والعَجلةِ: السُّرْعة: التّقدُّمُ فيما يَنْبغي أنْ يُتَقدَّمَ فيهِ، وهي مَحْمودةٌ؛ ونقيضها: الإبْطاءُ، وهو مَذْمومٌ. أمّا العَجَلةُ، فهي التّقَدُّمُ فيما لا يَنْبغي، وهي مَذْمومةٌ، ونَقيضُها: الأناةُ. وهي محمودةٌ.. ويقولون «في العَجَلةِ النّدامَةُ وفي التأنّي السّلامةُ».

هفوة وتصويب

كثيراً ما تَرِدُ هذه العبارة «وقَدْ لَعبَ المُدرّسُ دوراً مهمّاً في نَجاحِ طُلابه»، وهي خطأ، لأنّ اللعبَ واللّهْوَ، ضدّ الجِدِّ، ومِنْ ثَمّ لا علاقةَ للّعِب في عَملِ المدرّس.. وهذه العبارةُ مُترجمةٌ عنْ مُصطلحاتٍ غَيْرِ مَعْروفةٍ في العربيّةِ، والصّواب القولُ «وقَدْ أدّى المُدرّسُ دَوْراً مهمّاً...» أو«كانَ للمُدرّسِ تأثيرٌ مُهمّ..».

ويقول آخرون: «لَمْ أفْعلْ ذلك إطْلاقاً»، وهي خطأ، والصّوابُ «لَمْ أفعلْ ذلكَ البتّةَ»، أو «لَمْ أفْعَلْهُ قطّ»، لأنَّ «الإطْلاقَ» ضدّ القَيْد.

من أمثال العرب

تَجنّبِ الوَعْدَ يوماً أنْ تَفوهَ بِهِ

فإنْ وَعَدْتَ فلا يَذْمِمْك إنْجازُ

واصْمِتْ فإنَّ كَلامَ المَرْءِ يُهْلِكُهُ

وإنْ نَطَقتَ فإفْصاحٌ وإيجازُ

البَيْتان لأبي العلاء، يَحُثُّ فيهما على ضَرورةِ الإيفاءِ بالوَعْدِ، لأنّهُ منَ القِيم الفاضِلةِ التي يجبُ أن يتحلّى بها المَرْء، وكذلك ضَرورةِ الكلامِ المتّزنِ المَسؤول، الذي لا يودي بصاحبِهِ إلى التّهْلُكَةِ.