شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أشباه الموصلات وتهديدها صناعة السيارات والإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أشباه الموصلات هى التحدى الذي يواجه عدة صناعات حيوية وعلى رأسها صناعة السيارات والهواتف الذكية والألعاب الاليكترونية، نظرا لما تشكله هذه الموصلات من أهمية في رقائق التقاط ومعالجة وتخزين البيانات، ولكن ما هي أشباه الموصلات وأنواعها وأهميتها للصناعات الحيوية.

س. ما هي أشباه الموصلات؟

ج. أشباه الموصلات هي مجموعة من المواد الصلبة البلورية، لديها قدرة متوسطة على توصيل الكهرباء، ولديها كفاءة في مجال الطاقة، ولأنها منخفضة الأسعار فهي تستخدم على نطاق واسع في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية.

س. ما هي العناصر المكونة لأشباه الموصلات؟

ج. تتكون أشباه الموصلات من عنصري السيليكون والجرمانيوم، ومركبات أخرى،

س. ما هي أنواع أشباه الموصلات؟

ج. تنقسم أشباه الموصلات إلى نوعين هما أشباه موصلات السالبة وهي تحتوي على كمية أكبر من الإلكترونات الحرة، مما يعني أنها ذات موصلية أعلى، وهناك أشباه موصلات موجبة وتكون فيها الإلكترونات الحرة قليلة وقدرتها أقل على التوصيل.

س. متي ظهرت أشباه الموصلات لأول مرة؟

ج. جاء أول ظهور لأشباه الموصلات عام 1901، عندما تم اختراع أول جهاز أشباه موصلات من قبل العالم جاجاديش تشاندرا بوس، والذي أسماه شعيرات القطط، وهو مُعدّل للتيار الكهربائي يُستخدم في أشباه الموصلات للكشف عن موجات الراديو.