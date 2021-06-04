شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-6-2021.. تراجع الذهب 11 جنيهًا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 4-6-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها هبوط أسعار الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيمة 11 جنيها في الأسواق، وذلك على خلفية تراجع عالمي لمستويات 1870 دولار مقابل 1900 دولار، ارتفع سعر النفط لأعلى مستوياته في عامين تقريبًا، ليسجل سعر يقترب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين.

11 جنيها تراجع فى أسعار الذهب بمصر خلال 24 ساعةشهدت أسعار الذهب في مصر هبوط خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيمة 11 جنيها في الأسواق، وذلك على خلفية تراجع عالمي لمستويات 1870 دولار مقابل 1900 دولار، بسبب بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي. 11 جنيها تراجع فى أسعار الذهب بمصر خلال 24 ساعةشهدت أسعار الذهب في مصر هبوط خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيمة 11 جنيها في الأسواق، وذلك على خلفية تراجع عالمي لمستويات 1870 دولار مقابل 1900 دولار، بسبب بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب في مصر هبط من 817 جنيها للجرام مستهل تداولات الخميس 3 يونيو إلى مستويات 806 جنيها للجرام اليوم من عيار 21 بتراجع بلغ 11 جنيها للجرام، مع استمرار الهبوط في السعر العالمي للذهب.



النفط فى أعلى مستوياته خلال عامين وبرنت يقترب من 72 دولاراسجل سعر النفط ارتفاع لأعلى مستوياته في عامين تقريبًا، ليسجل سعر يقترب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا. النفط فى أعلى مستوياته خلال عامين وبرنت يقترب من 72 دولاراسجل سعر النفط ارتفاع لأعلى مستوياته في عامين تقريبًا، ليسجل سعر يقترب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.





المالية: 1100 شركة رفعت الوثائق ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار وزير المالية، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 مليون وثيقة، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .

"الإسكان" تشدد على سرعة إنهاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفق الجدول الزمنىتفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أمس يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وكذا أعمال تنسيق الموقع بالحى الحكومى، بالعاصمة الإدارية الجديدة. "الإسكان" تشدد على سرعة إنهاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفق الجدول الزمنىتفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أمس يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وكذا أعمال تنسيق الموقع بالحى الحكومى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما التقى مسئولو الوزارة بشركات المقاولات المنفذة لمشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات، وتم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات القومية.



التخطيط: ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات مايو الماضى بعد 5 أشهر من التراجعأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر مايو 2021 بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي. التخطيط: ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات مايو الماضى بعد 5 أشهر من التراجعأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر مايو 2021 بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير بقوة خلال مايو الماضي، فضلًا عن اقتراب المبيعات من مستوى الاستقرار؛ مما يشير إلى التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

البترول: إنشاء 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوطأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع فى أعمال المشروع حقق الكثير من أهداف الدولة ومن أهمها زيادة الاستفادة من الغاز الطبيعى فى ظل توافر إنتاجه محلياً وتعظيم المكون المحلى فيما يخص خطة مضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة كالمحطات المتنقلة لتموين السيارات والعمل على زيادة قاعدة المشاركة فى المشروع من خلال تعزيز التعاون بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص فى هذا النشاط. البترول: إنشاء 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوطأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع فى أعمال المشروع حقق الكثير من أهداف الدولة ومن أهمها زيادة الاستفادة من الغاز الطبيعى فى ظل توافر إنتاجه محلياً وتعظيم المكون المحلى فيما يخص خطة مضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة كالمحطات المتنقلة لتموين السيارات والعمل على زيادة قاعدة المشاركة فى المشروع من خلال تعزيز التعاون بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص فى هذا النشاط.

وفى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى غازتك وكارجاس وشركة إكسون موبيل مصر لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعى داخل محطات وقود موبيل، وبموجب البروتوكول تم الاتفاق على البدء فى المرحلة الأولى من إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط فى حدود 50 محطة تليها مراحل أخرى تستهدف محطات شركة إكسون موبيل فى مختلف أنحاء الجمهورية.