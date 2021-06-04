شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي رغم صدور بيانات توظيف ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف رغم صدور بيانات اقتصادية دون توقعات المحللين.



وأعلنت وزارة العمل الكندية اليوم فقدان الاقتصاد 68 ألف وظيفة خلال شهر مايو/أيار الماضي بينما توقع محللون فقدان 23.5 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 8.2% اتساقا مع توقعات المحللين من 8.1% في أبريل/نيسان.



وانخفضت إنتاجية العمالة في كندا بنسبة 1.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 1.1%.



بالمقارنة، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.8270، وسجل أعلى سعر عند 0.8286 في حين سجل أقل سعر عند 0.8241.