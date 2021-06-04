شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو – دبي- التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين وسط مشاركة مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين من مختلف الفئات والأحزمة والمراحل العمرية.

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الأول من البطولة الذي تم تخصيصه للحزامين الأبيض والأزرق تألق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وحلق بالمركز الأول برصيد 37.500 نقطة، وحل نادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف برصيد 16.300 نقطة، ثم أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث برصيد 14.400 نقطة.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة الإمارات الوطنية منتج فريد يثري أجندة الاتحاد، ويفسح المجال أمام بروز مجموعة من المواهب الصاعدة، والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، بشكل ينعكس على المستوى العام للاعبي ولاعبات الإمارات.

بطولة جديدة

ومن جهته، قال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي للمحترفين: إن البطولة ثمرة للرؤية المشتركة والتعاون البنّاء الذي يجمع بين الرابطة والاتحاد، مشيراً إلى أن شهر يوليو/ تموز القادم سيكون موعداً لإحدى بطولات رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين المهمة على صعيد القارة التي تمنح المشاركين فيها فرصة الحصول على 1400 نقطة تصنيفية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وفي تعليقه على البطولة، قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين: إن خطط اتحاد الإمارات للجوجيتسو تهدف بشكل أساسي إلى تطوير مستوى اللاعبين؛ لأنهم يشكلون نواة هذه الرياضة. وأن العام الماضي وما تخلله من توقف؛ بسبب الظروف الصحية التي ألّمت بالعالم، أثّرت كثيراً في الجاهزية البدنية للاعبين.

وأضاف الحوسني: تعود مثل هذه البطولات بالعديد من الجوانب الإيجابية على مستقبل هذه الرياضة في دولة الإمارات والتي من أبرزها اكتشاف مواهب جديدة متميزة تشكل رافداً للمنتخبات الوطنية.

وشهدت منافسات اليوم الأول أداء راقياً لأبطال الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب، ونجحوا في تحقيق مجموعة من الميداليات الملونة وفي هذا الإطار تقول البطلة بلقيس عبد الكريم عبد الله لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية – تيم 777 الفائزة بذهبية البطولة عن فئة الشباب وزن 48 كجم: «أشعر بالكثير من السعادة لوقوفي على منصة التتويج اليوم، وتعزيز رصيدي من النقاط التصنيفية بألف نقطة جديدة».

وعلى صعيد فئة البالغين تمكن الروسي محمد نور محمدوف لاعب نادي الوصل وحامل الحزام الأبيض من تحقيق ذهبية 94 كجم بعد نزال قوي مع مواطنه كازبك خونكاييف من أكاديمية نوغويرا – دبي. وأكّد محمدوف أن أجواء البطولة المبهرة لم تكن مفاجئة له لأن الأمر أصبح اعتيادياً بالنسبة لدولة الإمارات التي اقترن اسمها منذ زمن بعيد بتنظيم أقوى البطولات.

وتتواصل اليوم فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بمنافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.