شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعاقدات جديدة في اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة أن ناديه لن يدخل في تعاقدات جديدة قبل الوفاء بالالتزامات المالية المتواجدة على النادي وخاصة رواتب اللاعبين.

وكشف الرئيس الاتحادي عن استمرار جميع اللاعبين الأجانب بما فيهم الصربي بريجوفيتش على الرغم من حالة عدم الرضا العامة عن مستوى الأخير.

وشدد الحائلي على أن ناديه سيسدد الالتزامات التي صدر فيها أحكام على الرغم من عدم مسؤولية إدارته عنها، وقال«خاطبنا غرفة فض المنازعات لتوضيح مستوى المسؤولية لكنهم أفهمونا بأن هذه القرارات على نادي الاتحاد وعليه التسديد».

وكانت لجنة الانضباط قد ألزمت الاتحاد قبل أيام قليلة بدفع مستحقات متأخرة للاعب فيصل الخراع ووسيط انتقالات في مدة أقصاها 30 يوماً قبل اللجوء لخصم 6 نقاط من رصيد الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن تسريبات إعلامية كشفت عن دخول الاتحاد في سباق التنافس على كسب خدمات المهاجم الكاميروني أبوبكر أفنست الذي يلعب في بشكتاش التركي، كما ربطت بين اللاعب ونادي النصر.