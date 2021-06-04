شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضم الحارس منصور البلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

واصل فريق العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي تعاقداته للموسم الكروي الجديد 2021- 2022، بضم الحارس منصور البلوشي (29 عاماً) قادماً من خورفكان في صفقة انتقال حر.

ويعدّ البلوشي اللاعب الثالث الذي ينضم لصفوف الفريق العرباوي، بعد أن سبقه الثنائي أحمد موسى من الفجيرة، وأحمد الغيص من دبا الفجيرة.

وكان العروبة قد أعلن مؤخراً تجديد عقد المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، للاستمرار مع الفريق في دوري المحترفين، تقديراً لجهوده وبصماته الواضحة التي أثمرت في تتويج «أخضر الفجيرة» ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي، والعودة للأضواء بعد غياب طويل استمر 3 عقود.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من التعاقدات النوعية التي ينوي العروبة إبرامها على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين، التي تساعد الفريق على مجابهة التحدي الجديد، وتحقيق تطلعاته نحو البقاء في منظومة المحترفين.

يذكر أن الحارس منصور البلوشي الذي نال جائزة أحسن حارس في دوري الهواة موسم (2018-2019)، فضّل الانتقال الموسم الماضي لفريق البطائح على سبيل الإعارة بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء في دوري المحترفين، وبالفعل قدّم موسماً أكثر من رائع، ويأمل أن يجد فرصته مع الفريق العرباوي في الموسم الجديد.