شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يمدد لصانع مجده الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كافأ تشيلسي مدربه الألماني توماس توخيل على إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتمديد عقده حتى عام 2024.

وتسلم توخل الإدارة الفنية للنادي اللندني في يناير /كانون الثاني الماضي عندما كان وقتها في المركز التاسع في الدوري، بقيادة لاعب وسطه الدولي السابق فرانك لامبارد.

ونجح المدير الفني الألماني في مدى خمسة أشهر في قيادته الفريق إلى إنهاء الموسم في المركز الرابع، وإلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا (خسر أمام ليستر سيتي صفر-1) وإلى التتويج بلقب المسابقة القارية العريقة بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية في بورتو السبت الماضي.

وقال توخيل: «لا أستطيع أن أتخيل فرصة أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن للتجربة وسعيد جداً بالبقاء جزءاً من عائلة تشيلسي».

وأضاف «هناك المزيد في المستقبل ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبير».

وأقيل توخيل من قبل باريس سان جيرمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي رغم قيادته الفريق إلى الفوز بلقبين في الدوري الفرنسي في أول موسمين له معه، وإلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه العام الماضي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وتعاقد تشيلسي مع توخيل (47 عاماً) لمدة 18 شهراً فقط، لكن نجاحه في قيادة تشيلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، دفعه إلى تفعيل بند التمديد في عقده الأول.