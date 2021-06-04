شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً، وأن التحدي السبيل لتحقيق الإنجازات.

وقال سموه في شريط مصور نشره على «إنستجرام» ضمن وسم #ومضات_قيادية: «إذا كنت ممتطياً حصانك أو فرسك، تخيل إذا خطوت خطوة أسرع، حينها ستكون قد تسببت في تعبه وعدم وصولك إلى وجهتك، وإذا خطوت خطوة أقل ستكون النتيجة خسارتك السباق، يجب أن تكون دقيقاً أنت وحصانك وتعرف مقدرته، الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً، والفرس يذهب إلى الشخص المستعد له، إذا أخذت الشيء بالتحدي فستكون قادراً على إنجازه».

خبرات حياتية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أطلق وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في «إنستجرام»، ليشارك فيه سموه الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

وتعددت منشورات سموّه عبر الوسم؛ حيث سبق لسموّه أن قال في شريط مصور: «جاؤوا إليّ بمخطط مشروع برج خليفة، الذي كان من المزمع أن يتكون من 80 طابقاً في منطقة تحتضن مباني صغيرة من 3 و4 طوابق، بما لا يرتقي إلى مستوى تطلعنا، فقلت لفريق عملي: ليس هو هذا المشروع الذي نخطط له ونريد تحقيقه، نريد في هذا المكان أكبر مبنى شيده الإنسان، ونريد حدائق ونوافير مياه وفنادق وسكناً وأسواقاً ممتازة».

وأضاف سموه: «برج خليفة لم يكن مجرد برج، بل مدينة جديدة في قلب المدينة، وعندما انتهينا من هذا البرج وأصبح على هذا الارتفاع ليصبح أطول مبنى بناه الإنسان على وجه الأرض، ارتأينا أنه يجب عليه أن يرتبط باسم أحد العظماء، فأسميناه برج خليفة».

فرق العمل

وقال سموه في شريط مصور آخر: «يجب على القائد أن يأخذ بيد مساعديه وأتباعه وفرق عمله، وأن يدربهم ويعلمهم ويحاضر لهم ويقضي معهم ساعات طويلة حتى يصلوا إلى المراتب التي يسعون إليها بالتحفيز وبمنحهم الثقة وإعطائهم المسؤوليات، إذ يجب على القائد أن يبتغي مصلحة شعبه، ومساعديه وأتباعه وفرق عمله، حتى يصبحوا مثله ويمسوا أسوداً».

تطوير الاقتصاد

كما قال سموه في شريط مصور آخر ضمن الوسم: «تصور الدنيا بدون تحديات، لا يوجد مشروع بدون مخاطرة، فهل تكون المخاطرة سبب توقفنا مكاننا لكي نفكر فيها مليّاً ؟ لا أبداً، التحديات لا يمكن لها أن توقفنا، فكيف نطور اقتصاد بلادنا، وكيف نصل إلى سعادة المواطن؟ الاستمرار والمضي في طريقنا هو السبيل لذلك. توكّل على الله، واستمر في طريقك جاعلاً من نفسك إيجابياً دائماً، لأن المخاطر والتحديات موجودة دائماً، ومن يريد أن يصل، يصل، فالإيمان بالنفس السبيل لتجاوز المخاطر»

تنفيذ المشاريع

كما نوّه سموه في شريط مصور نشره على «إنستجرام»، بعدم التسليم بمشاكل العالم التي لا تتوقف، وإرجاء تنفيذ المشاريع إلى حين انتهائها، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر تجربة حية لاستمرار الحياة وقهر التحديات.

وقال سموه حينها: «مشاكل العالم لا تتوقف، لو قلنا قبل 40 عاماً إننا سنتوقف حين يدبّ الأمن، لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد لنا أن نستمر في النمو، وأن نجتهد في حق شعبنا ونطوّر بلدنا، نحن لا نضيع الوقت، فالوقت الذي يمر لا يرجع، مثله كمثل ماء النهر الذي لا يرجع، علينا أن نستمر في العطاء والتقدم لبلادنا وشعبنا ولمجتمعنا، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل، نحن نتعلم كل يوم شيئاً جديداً».

بلورة فكرة

وقال سموه في شريط مصور: «أقول لفريقي في سباق التميز لا يوجد هناك خط نهاية، وهذه العبارة تصبح أكثر واقعية كل يوم، عندما نعِد نفي بالوعد، نحن جميعاً لدينا أحلام، لكن القائد فقط هو من يمكنه تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة، كلنا نخاطر في الحياة، ولكن هل تعلم ما هو الخطر الأكبر؟ ألّا تخاطر على الإطلاق».

كما سبق لسموه أن استعرض رؤيته للعمل، مؤكداً أنه من غير الممكن أن يوافق على تنفيذ مشروع، أو بلورة فكرة إلى حقيقة من دون أن تشد انتباهه، أو يقتنع بها بنسبة مئة في المئة، مشدداً سموه على أنه في حال اقتناعه بمشروع ما، فإنه لا يتوقف حتى يتحقق.

تطوير البلد

وقال سموه في شريط مصور آخر: «عندما أتكلم عمّا قام به آباؤنا ووصلوا إليه، ونرى دورنا الصغير الذي قمنا به، وما حققناه من إنجازات، أشعر بالحماس. الملاحقة والمساندة مطلوبة لتطوير البلد، محمد بن راشد لا يعمل وحده، هو فرد ضمن فريق عمل كبير يضم شباباً يقومون بأعمال جبارة، نحن قيادة لدينا رؤية، بحيث لا يطلع مشروع أو فكرة إلاّ وأنا مقتنع فيها مئة في المئة، وإذا اقتنعت لا أتوقف».

لياقة بدنية

وشدد سموه في شريط مصور آخر، على أنه يريد لشعب الإمارات أن يتمتع بلياقة بدنية عالية لارتباط اللياقة بإنتاجية العمل، ولكون الكسول لن ينتج شيئاً.

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