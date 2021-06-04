شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأميركى يضيف 559 ألف وظيفة فى مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد أرباب الأعمال الأمريكيون نشاط التوظيف فى مايو، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيدا من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال فى طريقه للتعافى من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية الجمعة 4 يونيو في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفا الشهر الماضي.

هذا وروجعت بيانات أبريل برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة بدلا من القراءة السابقة البالغة 266 ألفا، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 650 ألفا في مايو.