شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بفعل عمليات تصيد الصفقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تلقي المعدن الصناعي مشتريات من متصيدي الصفقات.



ويخشى مراقبون من أن تؤدي البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات سياسة نقدية تؤثر على الدولار وحركة السلع.



وارتفعت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9866 دولارا للطن بعد هبوطها بنسبة 3.8% في جلسة أمس الخميس.



كان النحاس قد قفز إلى أعلى مستوى قياسي في الشهر الماضي عند 10747.5 دولار للطن بدعم من التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب القوي من الثورة الخضراء بصناعة السيارات الكهربائية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 4.52 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.53 دولار وأقل سعر عند 4.43 دولار.