شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر تسجيل وتيرة توظيف دون المتوقع في الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 978 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 121 نقطة) إلى 34695 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 13713 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4214 نقطة.