الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل "تقرير الوظائف"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل "تقرير الوظائف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الجمعة ، بعد أن أظهرت البيانات زيادة الوظائف دون المتوقع في مايو ، مما خفف بواعث القلق من نمو اقتصادي محموم قد يفضي إلى تشديد مبكر للسياسة النقدية.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 41.7 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 34618.69 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.31 بالمئة مسجلا 4206.05 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 82.7 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 13697.249 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا