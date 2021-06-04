شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل "تقرير الوظائف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الجمعة ، بعد أن أظهرت البيانات زيادة الوظائف دون المتوقع في مايو ، مما خفف بواعث القلق من نمو اقتصادي محموم قد يفضي إلى تشديد مبكر للسياسة النقدية.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 41.7 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 34618.69 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.31 بالمئة مسجلا 4206.05 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 82.7 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 13697.249 نقطة.