زيادة نمو عدد الوظائف الأمريكية في مايو

زاد أرباب الأعمال الأمريكيون نشاط التوظيف في مايو/ أيار؛ حيث انحسرت تأثيرات «الجائحة» بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيداً من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدّم مؤشراً على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن «كوفيد-19».

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب: إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفاً الشهر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة في إبريل/ نيسان، تمت إضافة 278 ألف وظيفة، بدلاً من القراءة السابقة البالغة 266 ألفاً. وانخفض معدل البطالة إلى 5.8 في المئة من 6.1 في المئة في إبريل/ نيسان.( رويترز)