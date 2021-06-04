مطالبات بـ «إلغاء» جزء من الملف الفرنسي في محاكمة غصن

بيروت – رويترز

قال فريق الدفاع عن كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق في شركة نيسان، الجمعة، إن جزءاً من الملف الذي ينظره قضاة تحقيق فرنسيون استجوبوا غصن هذا الأسبوع، يجب إعلانه «لاغياً وباطلاً».

وقال أحد محامي غصن بعد انتهاء الجلسات إن فريق الدفاع يعتقد بناء على رأي قانوني قدمه أحد الخبراء، أنه يجب الإعلان عن جزء من الملف لاغياً وباطلاً، لأنه تشوبه أخطاء ارتكبتها السلطات اليابانية.