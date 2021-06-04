شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مكنيل 5 سنوات لخرق قواعد المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف بريانا مكنيل البطلة الأولمبية في سباق 100 متر حواجز لمدة خمس سنوات لخرق قواعد المنشطات.

وأوضحت وحدة النزاهة أن العداءة الأمريكية عوقبت بالإيقاف بسبب "التلاعب خلال عملية إدارة النتائج" وهو ثاني انتهاك لها لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وطعنت مكنيل ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وستعقد جلسة استماع قبل أولمبياد طوكيو.

