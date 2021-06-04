شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة لعصابة سرقت مديراً بمساعدة خطيبته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بسجن عصابة إفريقية من أربعة أشخاص، اثنين منهم غياباً، 3 سنوات سجناً، وتغريمهم بالتضامن 150 ألف درهم، و 800 دولار، أو ما يعادله وإبعادهم، بعد تنفيذ العقوبة، لإدانتهم بالسرقة والاعتداء.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين تقدم مدير إفريقي، ببلاغ يفيد بالاعتداء عليه وسرقة مبالغ منه وجواز سفره، داخل مسكنه. وبحسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية، فإن شخصين اعتديا عليه أثناء جلوسه مع خطيبته داخل منزله، وأجبراه بعد تقييده، والاعتداء على خطيبته، وتهديده بسكين، بفتح خزنة أمواله.

وذكر المجني عليه، أن الجانيين استوليا على 150 ألف درهم، و800 دولار، وجواز سفره من الخزنة، وفرا من المنزل، وحرّرته خطيبته - المدانة الرابعة في القضية - حيث أبلاغ الشرطة بالواقعة.

وذكر شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات توصل إلى أن المتهمين كانا يعينهم ثالث، مع خطيبة المجني عليه، حيث قبض على اثنين من الجناة، وأقر الأول، وهو العقل المدبر للعملية بمساعدة المدانة الرابعة التي رتّبت عملية السرقة، ودلت باقي المتهمين على تفاصيل منزل المجني عليه، مستغلة علاقتها به.

فيما أقر الأول والثاني، أنهما تواجها بصحبة الثالث إلى مقر سكن المجني عليه، وسرقوا خزنة أمواله، بعد الاعتداء عليه بسكين، وذكر الأول أن السرقة حدثت بتخطيط من خطيبة المجني عليه التي كانت موجودة بصحبته داخل منزله أثناء الحادثة.

وأقر الأول بحصوله على 7 آلاف درهم، نظير مشاركته في السرقة، والثاني 30 ألفاً، ضبط 27 ألفاً بحوزته. واستولت خطيبته، والمدان الهارب، على باقي المبلغ. وتبين مغادرة أحدهما الدولة بعد حادثة السرقة، فتم التعميم عليه.