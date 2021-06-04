شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: أبطالنا رسموا لوحة جميلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بأداء لاعبي «الأبيض» ونجاحهم في تحقيق الفوز الكبير على المنتخب الماليزي، مؤكداً أن رباعية المنتخب جاءت نتيجة عمل مدروس من الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وفريق عمله، وكذلك نتيجة للجهود التي تبذلها بقية الأجهزة العاملة مع المنتخب مثل الجهاز الإداري والفريق الطبي والإعلامي وبقية العناصر، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب رسموا لوحة جميلة بأدائهم المتناغم وبانسجامهم مع بعضهم البعض.

وقال رئيس الاتحاد: «هذه المرحلة من التصفيات حساسة للغاية والمنافسة فيها على أشدها،لأن جميع الفرق تقاتل من أجل التأهل للمرحلة التالية من التصفيات، والمنتخبات الآسيوية المنافسة حققت تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي وتسعى لجني ثمار تطورها، لذلك نحن نعمل وندعم منتخبنا الوطني بكل ما نملك من إمكانيات ليتغلب على التحديات ويسعد جمهوره، ويواصل تحقيق الانتصارات، فلا يوجد منتخب ضعيف في المجموعة السابعة وكل فريق جاء إلى هنا من أجل بلوغ هدفه».

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دور الجمهور الإماراتي وحرصه على دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه، معبراً عن شكره تقديره لمشجعي الأبيض.

وأكد رئيس الاتحاد أن الفوز على ماليزيا لا يكفي لعبور المرحلة الحالية من التصفيات، بل يجب على اللاعبين مواصلة المشوار وتحقيق انتصارات جديدة في المباريات المتبقية خاصة في المباراة المقبلة أمام المنتخب التايلندي، مشيرأ إلى أن العناصر الشابة التي ضمها المدرب إلى الأبيض أعطت نكهة جديدة للكرة الإماراتية، وهذه الطاقات الواعدة تبشر بمستقبل مشرق.