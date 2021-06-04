شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير «الأبيض» ترسم أجمل لوحة في زعبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة منتخب الإمارات الوطني مع نظيره المنتخب الماليزي في تصفيات مونديال 2022 ـ 2023 حضوراً لافتاً للجماهير الإماراتية التي حضرت إلى مدرجات استاد زعبيل وساندت اللاعبين طوال 90 دقيقة، وتفاعلت مع مجريات المباراة ورددت السلام الوطني والأهازيج الخاصة بالمنتخب حاملة معها الأعلام والشالات ورسمت لوحة جميلة جداً في المدرجات.

والتزمت الجماهير الحاضرة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول الصحي، منها إبراز حالة الفحص عبر تطبيق الحصن وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وعدم مغادرة المقاعد، وهو الأمر الذي عكس وعي جماهيرنا التي أسهمت في تحقيق الفوز على المنتخب الماليزي.

ولعب فريق المتطوعين (المارشال الإماراتي) دوراً مهماً وكبيراً في عملية تنظيم دخول الجماهير إلى المدرجات، من لحظة وصولهم إلى الملعب حتى جلوسهم على مقاعدهم المخصصة من خلال حمل اللوحات الإرشادية والرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم، وكذلك المساهمة في تقديم وجبات ومياه صحية قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتوفيرها لهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.

وكانت مباراة منتخبنا مع ماليزيا قد شهدت اهتماماً وتفاعلاً كبيرين في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بالمستوى الذي قدمه اللاعبون وطالبوا بحضور أكثر للمباريات المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

الجدير بالذكر أن تذاكر مباريات المجموعة السابعة متوفرة عبر موقع بلاتينيوم ليست، وبإمكان الجماهير حجز مقاعدها إلكترونياً بكل سلاسة.