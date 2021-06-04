شكرا لقرائتكم خبر عن 11 جنيها تراجع فى أسعار الذهب بمصر خلال 24 ساعة.. ماذا حدث فى الأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر هبوط خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيمة 11 جنيها في الأسواق، وذلك على خلفية تراجع عالمي لمستويات 1870 دولار مقابل 1900 دولار، بسبب بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب في مصر هبط من 817 جنيها للجرام مستهل تداولات الخميس 3 يونيو إلى مستويات 806 جنيها للجرام اليوم من عيار 21 بتراجع بلغ 11 جنيها للجرام، مع استمرار الهبوط في السعر العالمي للذهب.

آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، يسجل استقرار عند مستويات 1870 دولار للأونصة وقت صياغة هذا التقرير، وهنا في مصر يسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 806 جنيها، وقد نشهد تغيرات أخرى في الأسعار حتى الساعة 12 مساءا.

وسجل عيار 18 سعر 691 جنيها للجرام، وبلغ عيار 21 سعر 806 جنيهات للجرام، وبلغ عيار 24 عند 921.25 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 6448 جنيها، أونصة الذهب 1870 دولارات.

الذهب عالميًا نزل إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو 2021، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب الفدرالي الأميركي.

السبب الرئيسي في تراجع الذهب يعود إلى أن مؤشر الدولار قفز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.63%.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى تعافي سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم وقرارات السياسة النقدية على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.