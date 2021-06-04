شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الجمعة 4 – 6 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات أسواق الذهب والعملات في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، في ظل استقرار الأسواق وتوقف التداول على العملات، مع استمرار حركة سعر الذهب محلياً وعالميًا حتى الساعة 12 من مساء اليوم.

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عند 806 جنيهات للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق، وذلك في ظل استقرار السعر العالمي للمعدن النفيس عند متوسط سعر 1870 إلى 1872 دولار للأونصة.

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القادمة عدة تغيرات على المستوى العالمي، ومن ثم في مصر، وذلك مع استمرار المضاربة وتداول الذهب في البورصات بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات.

أما أسواق العملات، استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للسوق المصرفي في مصر ، وتوقف التداول على كافة العملات ، وفي سياق السطور التالية ننشر أسعار العملات.

وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 19.02 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.21 جنيه للبيع، أما سعر صرف الدينار الكويتى فسجل 49.15 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفي حين سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى 22.09 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع ، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 19.02 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 22.09 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.15 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.