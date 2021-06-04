شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يواصل الارتفاع – تحليل – 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.14 نقطة ليستقر على سعر 55.64 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.57، ليستهدف مستوى المقاومة 56.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد