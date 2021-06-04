شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات الوظائف الأمريكية بالقطاعات الغير زراعية خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 90.62 نقطة الأعلى منذ 14 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.46 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ،بأكبر مكسب يومي منذ 12 أيار/مايو الماضي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي فى 28 أيار/مايو لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 قبل تفشي فيروس كوفيد-19 فى الولايات المتحدة ،ومع ارتفاع تجاوز التوقعات لوظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيار/مايو ، وقفز قطاع الخدمات الأمريكي فى أيار/مايو لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا توقعات الخبراء.

تتسارع فى الوقت الحالي عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة مع توالي صدور بيانات قوية تؤشر على الانتعاش القوي للاقتصاد الأمريكي ،وتوضح المضي قدما بوتيرة أسرع من التوقعات للتغلب على أضرار جائحة فيروس كورونا ،الأمر الذي عزز من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،مع صدور بيانات الوظائف الجديدة للقطاعات الغير زراعية فى أيار/مايو ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع من المكاسب الحالية للدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 645 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.9% من مستوي 6.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.7% الشهر السابق.