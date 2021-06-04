شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 0.8% إلى مستوي 27.22$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.43$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 27.46$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.5% ،بأكبر خسارة يومية منذ 23 آذار/مارس الماضي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 27.02$ للأوقية ،بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.62 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة مع توالي صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر على الانتعاش القوي للاقتصاد الأمريكي وتغلبه سريعا على أضرار جائحة فيروس كورونا ،وعززت من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،مع صدور بيانات الوظائف الجديدة للقطاعات الغير زراعية فى أيار/مايو ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب الدولار الأمريكي ،وتعمق من الخسائر الحالية فى أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية .

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 645 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في نيسان/أبريل ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.9% من مستوي 6.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.7% الشهر السابق.