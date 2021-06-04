شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 04-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -0.17 نقطة ليستقر على سعر 145.55 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 141.20، ليستهدف مستوى المقاومة 148.55 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه